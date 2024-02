Urla, spintoni e anche uno sputo verso una fedele per farsi dare dei soldi. È successo nella chiesa di Santa Croce di Macerata. Un giovane sui trent’anni ha creato scompiglio dopo la messa di venerdì mattina. A raccontare l’accaduto è il parroco, don Pierandrea Giochi, che sottolinea come non si tratta di un caso isolato. «Devo dire che è un fatto che si ripete spesso, le parrocchie sono porte sulle strade e viene di tutto e di tutti. Noi non possiamo dare soldi, c’è un percorso di aiuto della Caritas. Io cerco sempre di capire la persona, al di là del fatto. Gli ho detto che se voleva potevamo parlare. Noi non possiamo dare soldi, abbiamo un percorso di aiuto con la Caritas che si attiva dopo aver compreso la situazione della persona che necessita di questo aiuto». Venerdì finita la messa delle 9 alcuni fedeli erano rimasti in chiesa. Il giovane è entrato nella sacrestia, urlando e chiedendo soldi. «Poi è entrato in chiesa e non si è limitato a fare una scenata chiedendo dei soldi. Ha spintonato e ha sputato addosso ad una donna» racconta il parroco. L’uomo urlava, chiedeva dei soldi e dopo che ha sputato alla donna è stata chiamata la polizia. L’uomo però si è allontanato prima dell’arrivo degli agenti. «Sono situazioni che accadono – dice il sacerdote -, tante persone vengono pensando che possiamo dare loro soldi, ma non li diamo. A lui ho detto che se voleva potevamo parlare. Era già venuto un’altra volta in passato».