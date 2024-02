Rimessa di attrezzi e legna prende fuoco a Morrovalle. L’incendio si è sviluppato intorno alle 14 di oggi pomeriggio in contrada Montigliano. Le fiamme hanno avvolto un annesso agricolo e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata con due autobotti. Il rogo si è propagato su di un’area di cinquanta metri quadrati. In cenere legna e attrezzatura che erano nell’annesso. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona dell’incendio.