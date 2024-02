E’ morto Pio Marinangeli, da tutti conosciuto a Macerata come Narciso, il nome del bar sopra ai Giardini Diaz che ha gestito per tantissimi anni. Aveva 83 anni e si è spento questa mattina all’ospedale di Macerata.

“Narciso” è un nome che è rimasto nei cuori di generazioni di studenti degli istituti superiori che si fermavano in quel bar prima, dopo – e qualcuno anche durante – le lezioni.

Per tutti “Narciso” era Pio Marinangeli, pasticciere molto apprezzato in città. “Grazie Pio, hai lasciato a tutti ‘dolci’ “ricordi” si legge nel manifesto funebre. Pio Marinangeli abitava in via Ercolani, nella zona del Convitto. Lascia la moglie Alba, le figlie Barbara, Patty e Stefania, i generi Bruno e Giampiero, la sorella Paola e il cognato Concetto, i nipoti Lorenzo, Marco, Giulia e Matteo, Anna e Silvia. Il funerale sarà celebrato lunedì alle 10,30 al convento di Forano ad Appignano. La camera ardente è al Centro funerario di Macerata, in via dei Velini, a Macerata.

(in aggiornamento)