Sono stati fermati ieri notte dalla polizia mentre, intorno alle 22, passavano in auto lungo corso Carlo Alberto ad Ancona.

A bordo della vettura c’erano tre persone: due uomini e una donna ma agli agenti non sono però sfuggite le diverse bottiglie di superalcolici, piene, appoggiate su un sedile. Una volta chiesto come mai fossero così tante la donna, una 28enne residente a Macerata, ha prima detto che erano il regalo di un’amica per poi contraddirsi dichiarando che erano state acquistate con una colletta ma, dello scontrino, non vi era traccia.

Dal controllo, proseguito con l’identificazione del primo occupante, è emerso che una delle tre persone a bordo aveva una nota di rintraccio ed era già nota alle forze dell’ordine. Per questo motivo si è deciso di procedere con ulteriori accertamenti in questura. Chiesto quindi all’uomo, un 28enne di Numana, di scendere dall’auto, questo ha preso con sé anche uno zaino che è apparso essere particolarmente pesante. I poliziotti, insospettiti, glielo hanno fatto aprire notando che all’interno vi erano altre sei bottiglie. Anche per queste, è stata data la stessa giustificazione: «E’ il regalo di un’amica».

Bottiglie che erano decisamente in un numero eccessivo per sole tre persone tanto che si è voluto perquisire l’auto: all’interno sono stati subito trovati un grosso cacciavite e una pinza. Accompagnati tutti in questura per gli accertamenti del caso, si è scoperto che i superalcolici erano infatti stati rubati la sera stessa in due supermercati fuori zona. I tre, sono stati tutti denunciati per i reati di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere oltre che per ricettazione. Inoltre, nei confronti della donna e dell’uomo, essendo residenti in altri comuni, è scattato pure il foglio di via obbligatorio della durata di due anni, essendo emerso che avevano entrambi precedenti per furto e stupefacenti.