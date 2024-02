Incidente in superstrada poco prima dello svincolo di Montecosaro, in direzione monti. È successo intorno alle 18,40 di oggi e si sono formate lunghe code. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale. Secondo le prime informazioni l’incidente ha coinvolto una sola vettura. Il conducente è stato soccorso e portato al pronto soccorso di Civitanova per accertamenti, le sue condizioni non sono gravi.