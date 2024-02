di Gianluca Ginella

Uccise la madre, assolto Michele Quadraroli: dovrà stare almeno 10 anni in una Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza). La sentenza questa mattina della Corte d’assise del tribunale di Macerata. Per i giudici non è imputabile per vizio totale di mente al momento del fatto. Quadraroli era accusato di aver ucciso la madre Maria Bianchi, 84 anni, il 27 novembre del 2022 a San Severino. Secondo la perizia dello psichiatra Gianni Giuli, svolta per la procura, quel giorno in lei vedeva il diavolo.

La difesa ha parlato di un mostro che quel 27 novembre era tornato ad impossessarsi di lui (fatto che sarebbe legato ad un episodio di 5 giorni prima quando dopo aver assunto una massiccia dose di farmaci gli venne fatta una lavanda gastrica). Oggi sono stati sentiti sia lo psichiatra Giuli, che ha svolto la perizia disposta dalla procura, sia la psichiatra Maria Liberti che assisteva Quadraroli e chiamò i carabinieri proprio la mattina del delitto e fu l’ultima persona a parlare con la vittima e con Quadraroli. Sentito anche un amico di Quadraroli. Tutti i testimoni sono stati sentiti su richiesta del difensore dell’imputato, l’avvocato Laura Antonelli. Il pm Vincenzo Carusi ha chiesto di dichiarare l’incapacità di intendere e volere dell’imputato e la misura di sicurezza in una Rems: «Non c’è dubbio che sia stato lui. Era nervoso perché madre lo aveva chiamato bugiardo, poi c’era stata una discussione sul cane».

(in aggiornamento)