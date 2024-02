Si è svolto ieri l’incontro andato in diretta Facebook e Instagram per l’assegnazione degli omaggi messi a disposizione dai commercianti dell’Acm (Associazione Commercianti Macerata). Ospiti della Sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi Borgetti, grazie al sostegno del Comune, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa, la live si è aperta con i saluti del sindaco Sandro Parcaroli, in un’atmosfera giocosa e divertita.

Sono stati estratti ben 38 omaggi diversi, divisi tra i clienti che hanno scritto frasi d’amore e quelli che hanno voluto immortalare un bacio col proprio partner, con amici o con un animale domestico per poi pubblicarlo nella pagina Instagram dell’Associazione, raccogliendo diversi “like”.

Intanto l’Acm si è messa in moto per l’organizzazione della Festa della Donna, che «prevede da parte dei commercianti un’adesione di massa ad un’operazione culturale, in primis. Verranno – spiega l’associazione – infatti messe in primo piano poetesse e scrittrici, attraverso l’allestimento di vetrine in giallo, ciascuna con la propria personalità e la propria creativa interpretazione. Sarà un bellissimo evento, una volta ancora, il cui principale scopo è quello di alzare la qualità degli interventi culturali proprio partendo dalle attività commerciali, creando un substrato solido per la città. I commercianti sono e rimangono infatti il biglietto da visita della città per tutti coloro che vengono da fuori ma soprattutto per i cittadini stessi».