Schianto con l’auto, feriti marito e moglie: lui estratto dalle lamiere e soccorso in eliambulanza. E’ successo poco dopo le 11 all’uscita di Sforzacosta della superstrada. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, non risultano comunque coinvolti altri veicoli. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato un malore all’origine dello schianto. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, polizia stradale e vigili del fuoco. Sono stati proprio i vigili del fuoco ad estrarre l’uomo dall’abitacolo. Viste le sue condizioni poi, i medici hanno richiesto l’intervento dell’elicottero. E’ stato così trasferito a Torrette. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. La moglie, invece, è stata trasportata all’ospedale di Macerata.

(aggiornamento delle 14)