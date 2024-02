Compra online un escavatore, paga 2.800 euro e resta con un pugno di mosche. Vittima della truffa un romeno di 44 anni, residente nel Fermano, che ha denunciato i fatti ai carabinieri della stazione di Mogliano. I militari hanno avviato le indagini e sono risaliti ai presunti autori della truffa: un 64enne e un 51enne già noti alle forze dell’ordine.

La truffa risale alla seconda metà di gennaio. Il 44enne, per necessità di lavoro, cercava un escavatore in vendita. Ne aveva trovato uno su una piattaforma sociale e aveva deciso di contattare il venditore.

Poi aveva fatto un bonifico di 2.800 euro e aveva ricevuto la fattura, poi risultata falsa, emessa a nome di una ditta del settore (risultata estranea ai fatti). Poi però dell’escavatore neanche l’ombra. Del venditore nemmeno, sparito. A quel punto al 44ennne non è rimasto che andare a fare denuncia ai carabinieri. Da qui le indagini e la denuncia dei presunti autori per truffa, frode informatica e sostituzione di persona.

ARRESTO – Condannato per maltrattamenti alla ex moglie, un 57enne che vive ad Appignano è stato arrestato dai carabinieri per scontare 2 anni e due mesi. Ora si trova in carcere a Fermo. I carabinieri di Montecassiano venerdì hanno dato esecuzione con un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Macerata.