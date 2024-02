di Laura Boccanera

Supera il concorso per l’insegnamento, entra di ruolo a scuola, ma ora rischia il posto perché all’epoca del concorso era positiva al Covid. Lucia Stacchio di Montecassiano è una dei 100 docenti in tutta Italia che a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato rischia di perdere la cattedra. Nelle Marche è l’unica ad aver ottenuto il ruolo con le prove suppletive, ma la vicenda riguarda tutti coloro che a dicembre 2021 non hanno potuto partecipare alla prova scritta del concorso ordinario infanzia/primaria in quanto positivi al Covid.

Stacchio nel 2021 non aveva potuto partecipare al concorso perché era positiva al Covid. Così insieme ad altri aspiranti insegnanti che si trovano nella medesima situazione di quarantena aveva fatto ricorso per non aver potuto partecipare e il Tar del Lazio aveva dato loro ragione, invitando il Ministero ad organizzare le prove suppletive, con le stesse modalità del concorso precedente, per far recuperare ai candidati impossibilitati a sostenere la prova, il concorso. Le prove si sono poi svolte tra aprile e luglio del 2023.

«Supero il concorso a pieni voti, vengo inserita in graduatoria di merito e successivamente assunta in ruolo all’istituto comprensivo di Camerano – racconta Lucia Stacchio – firmando un contratto regolare a tutti gli effetti. Lo scorso 24 gennaio però arriva la sentenza del Consiglio di Stato, secondo cui non c’era un’evidente impossibilità di partecipare alle prove, per cui annulla il loro valore ed ora io e le altre colleghe e colleghi ci troviamo a rischio licenziamento, lasciando classi senza insegnanti e ledendo la continuità didattica per i bambini. I nostri diritti lavorativi sono stati lesi in quanto per lavorare a scuola è necessario superare un concorso, cosa che abbiamo fatto e ci vediamo annullare la prova, dopo aver meritato il nostro posto a scuola».

A livello nazionale si è creato un comitato dei docenti a rischio licenziamento, con tanto di petizione e raccolta firme: «Chiediamo che il Ministro risolva la questione paradossale e indicibile che si è creata con una risposta normativa definitiva sul ruolo acquisito a seguito di un legittimo e regolare concorso. E’ condizione essenziale per garantire ai docenti coinvolti in questa controversa vicenda il mantenimento del ruolo stesso e, nel caso degli idonei non vincitori, il mantenimento della posizione nelle graduatorie di merito». Il Ministero per ora è intervenuto garantendo la continuità scolastica senza risolvere i contratti di lavoro per l’anno corrente, ma i docenti chiedono celerità e una risoluzione definitiva.