Investito mentre va in bici, 64enne a Torrette. L’incidente verso le 12,30 in via Roma a Castelraimondo, lungo la Septempedana. A travolgere il ciclista, per cause ancora in corso di accertamento, una Lancia Y guidata da una donna di Matelica di 57 anni. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e carabinieri della locale stazione. Viste le condizioni del 64enne, residente a Tolentino, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo è stato così trasferito a Torrette, non dovrebbe essere in pericolo di vita.