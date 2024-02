Un flash mob spontaneo in piazza per esprimere solidarietà per la morte di Aleksej Navalny, l’oppositore di Putin morto IERI mentre era detenuto in un carcere in Siberia. È quello che hanno organizzato oggi pomeriggio sei ragazzi, studenti di Unimc. Sono quattro ragazze russe, un kazako e una iraniana.

Molto minimale l’armamentario che hanno portato per la loro pacifica manifestazione. Delle candele, una foto di Navalny e dei cartelli con messaggi molto eloquenti: “Russian state kills” (lo stato russo uccide), “Putin killed Navalny” (Putin ha ucciso Navalny), “Putin is a killer”.

(foto Fabio Falcioni)