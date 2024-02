Camion si ribalta, perso il carico di radicchio. L’incidente ieri intorno alle 13 in contrada Fonte Rosa a Montelupone. Il camionista, un macedone sulla cinquantina, ha perso il controllo prima del ponte sull’Asola e il camion è uscito di strada finendo ribaltato su un fianco nel campo adiacente alla carreggiata. Le cassette di radicchio che trasportava sono finite sul terreno. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati vigili del fuoco, 118 e Croce gialla. L’uomo era riuscito ad uscire da solo dal messo, ma è stato comunque accompagnato in ospedale per accertamenti.