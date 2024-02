Dramma al liceo Scientifico Benincasa durante l’orario dell’intervallo quando uno studente di 14 anni, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è caduto dalla finestra al terzo piano dell’edificio.

Il giovane, fortunatamente, è piombato sul prato anziché l’asfalto ed è rimasto in questo modo vigile e cosciente. Il terreno ha infatti attutito il volo di circa una decina di metri nel vuoto.

Subito è stato chiamato il 112 e sul posto sono accorsi vigili del fuoco, 118, polizia locale e carabinieri.

Al minorenne sono state prestate le prime cure. Una volta stabilizzate le condizioni, è stato trasportato con un codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per essere sottoposto a tutti gli accertamenti ed esami medici necessari, a seguito delle ferite e contusioni riportate. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo sono arrivati anche il comandante della polizia locale, Marco Ivano Caglioti e i comandanti della Compagnia carabinieri di Ancona, Manuel Romanelli con il comandante del Norm, Nicola Caterino. Le indagini, necessarie a ricostruire l’accaduto, sono affidate ai militari dell’Arma che hanno già ascoltato l’insegnante, ancora presente in aula mentre gli studenti si riversavano nei corridoi al suono della campanella.

Successivamente, sul luogo è giunta anche Maria Gloria Frattagli, Capo di Gabinetto del Comune. Presente anche la psicologa nel caso in cui sia necessario del supporto.

Il 14enne è stato poi raggiunto a Torrette dai genitori e dalla preside dell’istituto.