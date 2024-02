Infastiditi dal vociare dei colleghi, fanno scattare una spedizione punitiva e poi il pestaggio: quattro feriti e altrettante denunce. E’ successo nella serata di mercoledì a Muccia. Protagonisti del violento blitz un gruppo di muratori moldavi impegnati nella ricostruzione post sisma. Vittime del pestaggio quattro muratori romeni.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Camerino, tutto è iniziato verso le 23 di mercoledì vicino piazza Ghisone, nel villaggio container che ospita gli operai impegnati nella ricostruzione. I quattro moldavi, di età compresa tra i 20 e i 55 anni, infastiditi a loro dire dai romeni che stavano giocando a carte parlando ad alta voce, sono usciti da loro container e hanno fatto irruzione in quello dei romeni. E dalle parole si è passati subito ai fatti. I moldavi hanno pestato i quattro romeni, di età compresa tra i 25 anni e 46 anni. Li hanno colpiti ripetutamente fino a che non sono dovuti scappare per l’arrivo dei carabinieri. I quattro romeni sono quindi stati trasferiti in ospedale, per loro prognosi che vanno dai sette ai 25 giorni. I militari, con un’indagine lampo, sono riusciti a risalire ai quattro aggressori la notte stessa e per tutti e quattro è scattata la denuncia.