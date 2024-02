«Migliorare l’accesso ai servizi sociali e socio sanitari della comunità anche attraverso i Punti unici di accesso». È l’obiettivo dell’Ambito territoriale sociale 15 – di cui il Comune di Macerata è ente capofila – che sta adottando interventi per promuovere e valorizzare i Pua, che rappresentano un approccio multi-professionale e integrato ai problemi del cittadino, fungono da interfaccia con la rete dei servizi socio-sanitari e affrontano i bisogni complessi della persona con risposte integrate.

«I Punti unici di accesso rappresentano una nuova frontiera per i servizi al cittadino – ha commentato il vice sindaco e assessore alle Politiche Sociali Francesca D’Alessandro -. Sono punti in cui erogheremo servizi integrati tra l’aspetto sociale e socio-sanitario in modo da ottimizzare le risorse e dare risposte sempre più efficaci ed efficienti. Punteremo, così, sulla prevenzione e su servizi che siano in grado di scongiurare il cronicizzarsi di situazioni di fragilità evitando l’ospedalizzazione e provvedendo a un sostegno che sia rivolto alla domiciliarità. In questo modo sarà possibile alleggerire e, in un certo senso, “gravare meno” sul sistema sanitario e offrire al cittadino, servizi utili e mirati dato che, molto spesso, sociale e sanitario si intersecano tra loro. Avremo, quindi, un percorso più snello oltre a risposte veloci, puntuali ed efficaci sempre nell’ottica di mettere al centro la tutela delle persone vulnerabili e la promozione dell’inclusione sociale, punti cardine sia per l’azione amministrativa che per l’Ats 15».