Si è spento a 58 anni, dopo aver combattuto contro una malattia che lo affliggeva da tempo, Luca Pistarelli. Amato e benvoluto da tutti, conosciutissimo a Trodica in particolare per le sue due grandi passioni: il calcio e la musica.

Per anni, infatti, è stato dirigente dell’Aries, società che oggi milita in Seconda categoria e che l’ha voluto salutare con un toccante post su Facebook. «Ci lascia una colonna portante della nostra società, ci lascia un grande tifoso, ma soprattutto ci lascia un carissimo amico – scrive il club – addio Luca. Ci piace ricordarti sugli spalti a motivare e caricare i “tuoi” ragazzi, fino all’ultimo secondo. Senza mai mollare in campo come nella vita. Fai buon viaggio Luca. Sarai sempre parte del nostro cammino. Sarai con noi in tutte le sfide future. Lì, come sempre, dietro la porta a gridare “Forza Aries”».

Pistarelli era però anche un grande fisarmonicista e con la sua musica amava accompagnare stornelli e canzoni popolari. Lavorava in una casa di riposo come Oss e la scorsa estate si era sposato con la storica compagna Agostina: poco dopo le nozze la scoperta del tremendo male che, nel giro di pochi mesi, lo ha portato alla morte. Il funerale è in programma per domani mattina alle 10 alla chiesa dell’Emmanuele a Trodica.

(Ma. Pa.)