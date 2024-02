di Luca Patrassi

Un palo della luce inclinato verso la stazione ferroviaria: la scena è evidentemente ben visibile ai passanti, a piedi o in auto, al centro di piazza XX 25 aprile, proprio di fronte alla stazione. Il lampione si è inclinato un paio di giorni fa, nel primo pomeriggio. Qualcuno ha pensato che potesse essere stato un cedimento improvviso, qualcun altro ha pensato bene di approfondire la questione. Così l’altro ieri una pattuglia della polizia municipale ha visto la posizione anomala del palo e ha svolto una piccola indagine che ha portato alla verifica dei sospetti.

Il lampione in questione è stato centrato da un furgone che svoltava per immettersi sul viale della stazione, manovra arrembante e forse svolta con una velocità eccessiva. Palo centrato, ma non abbattuto: ha subìto sì l’urto ma è rimasto “in piedi” pur se piegato. Cosa ha fatto l’autista del mezzo? Si è fermato per un po’, deve aver verificato la situazione della piazza in quel momento quanto a presenze e se ne è andato, come se nulla fosse accaduto.

Poco dopo è però passata appunto una pattuglia della Municipale che si è resa subito conto della situazione anomala e ha verificato il tutto, cercando eventuali testimonianze e il riscontro della videosorveglianza. Un paio di ore in tutto dal danneggiamento e la polizia municipale è risalita all’azienda proprietaria del veicolo e all’autista. Alcune centinata di euro di multa per le varie infrazioni (il danneggiamento, l’eccesso di velocità e la fuga senza segnalare l’accaduto) ed alcune migliaia di euro (ancora da quantificare nel dettaglio) per sistemare il palo della luce. Spese che, grazie all’azione della Polizia Municipale guidata dal comandante Danilo Doria, non graveranno sulle tasche dei contribuenti maceratesi.