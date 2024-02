Accusata di aver colpito con un pugno alla testa la madre, di avere cercato di soffocarla e di aver minacciato di ucciderla per ottenere denaro, una ragazza di 28 anni è stata rinviata a giudizio oggi dal gup del tribunale di Macerata per tentata estorsione (per uno dei capi di imputazione contestati, mentre per il secondo è stata prosciolta: non luogo a procedere).

Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Rosanna Buccini, la ragazza, il 27 novembre del 2021 avrebbe colpito con un pugno alla tempia la madre per ottenere denaro per comprare stupefacenti e l’avrebbe minacciata dicendole «mi compro una pistola, ti sparo, ti ammazzo» e l’avrebbe picchiata, schiaffeggiandola e cercando di soffocarla. I fatti erano avvenuti a Macerata. La madre della 28enne aveva chiamato i carabinieri. Per questa imputazione è stata rinviata a giudizio dal gup Giovanni Manzoni.

Il giudice ha disposto il non luogo a procedere per una seconda accusa di tentata estorsione. La ragazza avrebbe colpito la madre con uno schiaffo e si sarebbe impossessata del suo tablet pretendendo di fare una ricarica sulla sua Poste Pay. Questo episodio sarebbe avvenuto il 29 novembre del 2021, sempre a Macerata. La 26enne è difesa dall’avvocato Paolo Cecchetti, oggi sostituito dal legale Laura Fratini.

(Gian. Gin.)

* A tutela della vittima il nome dell’imputata viene omesso