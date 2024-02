Tragedia nella notte al Cerretano di Castelfidardo. Un bimbo di 5 anni è morto mentre si trovava in auto con la mamma 31enne e un altro fratello più grande. L’incidente è avvenuto lungo via Jesina, intorno alle 22.45.

Stando alle prime informazioni, l’auto a bordo della quale si trovava la mamma con i due figli, è uscita di strada finendo contro alcuni alberi nel campo che costeggia la carreggiata.

A seguito dell’impatto, dopo essere finita in una sorta di scarpata, si è ribaltata. A chiamare il 112 sono stati alcuni automobilisti e sul posto sono accorsi a sirene spiegate i mezzi dei vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri della Compagnia di Osimo. I vigili del fuoco hanno estratto la mamma e i due figlia dalla vettura finita nella fitta vegetazione.

Per il bimbo, purtroppo, nonostante tutti i tentativi fatti dal personale medico e sanitario, non c’è stato nulla da fare. La mamma e l’altro fratellino sono trasportati in ospedale.

(al. big.)