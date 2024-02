Auto in fiamme lungo via Bramante, a Macerata, poco prima del polo universitario di Vallebona. È successo intorno alle 17,45 di oggi pomeriggio. Una ragazza che stava percorrendo la strada che collega Macerata con Piediripa, si è accorta che qualcosa non andava sull’auto e ha accostato ed è scesa. Ha subito avvisato i vigili del fuoco della situazione. L’auto ha iniziato a bruciare con una colonna di fumo che si è sollevata dalla strada, alta parecchi metri. I vigili del fuoco si sono occupati di spegnere le fiamme peer poi mettere in sicurezza la strada. A causa dell’incendio si sono formate lunghe code.