Spaccio di eroina e hashish, patteggia il 45enne Michele Miconi che era stato messo agli arresti domiciliari su ordine di custodia cautelare emesso dal gip del tribunale di Macerata. A lui e al 38enne David Brocco, pure lui sottoposto, lo scorso giovedì, ai domiciliari, viene contestato lo spaccio di eroina e hashish a Macerata e nel Fermano. L’indagine è dei carabinieri della Compagnia di Macerata. I militari del Nucleo operativo hanno ricostruito settecento episodi di spaccio tra eroina (265 grammi) e hashish (500 grammi). Per gli inquirenti le cessioni di droga avrebbero reso un profitto di 21.500 euro. Miconi, assistito dall’avvocato Massimo Di Cola, oggi è comparso davanti al gip Daniela Bellesi per l’interrogatorio di garanzia.

L’uomo, che ha fatto una dichiarazione scritta in cui spiega di avere problemi di tossicodipendenza e che per potersi pagare le dosi di eroina ne comprava di più per poi darla ad amici, ha deciso di patteggiare. Accusa e difesa hanno concordato un patteggiamento a 2 anni e 11 mesi e inoltre hanno chiesto una misura meno afflittiva dei domiciliari.

Il giudice sul provvedimento meno afflittivo si è riservata. Interrogatorio di garanzia anche per Brocco, assistito dall’avvocato Eleonora Barbieri. Oggi il 38enne si è detto estraneo allo spaccio di droga. Ha spiegato che si limitava a dare passaggi in auto a Miconi (che non ha la patente). Inoltre i testimoni sentiti nel corso delle indagini avrebbero riferito che la droga la compravano da Miconi, non da lui. La difesa ha sottolineato poi che in nessuna perquisizione è stato mai trovata droga a Brocco e nemmeno materiale per il confezionamento dello stupefacente. Per il 38enne è stata chiesta una misura cautelare meno afflittiva o la revoca della misura.

(Gian. Gin.)