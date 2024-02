La laurea in filosofia doveva essere la sua prima scelta dopo il diploma in ragioneria, ma la vita lo ha portato su ben altre strade, quelle del management delle risorse umane ai vertici di multinazionali passando per una laurea in economia e una specializzazione alla Business School di Losanna. Classe 1972, Emiliano Maria Cappuccitti è tornato tra i banchi, quelli dell’Università di Macerata, per approcciare quegli studi filosofici che lo hanno sempre affascinato.

«La formazione umanistica completa quella analitica e numerica, aiutandomi a sviluppare ancora di più il pensiero critico e analitico. Molti capi che ho avuto erano laureati in filosofia», ha detto ai margini dell’incontro con quelli che ormai saranno i suoi colleghi di studio, durante il quale ha parlato di leadership e approccio al mondo del lavoro. A introdurlo, il rettore John McCourt, la docente delegata al placement del Dipartimento di studi umanistici Cristiana Turini e la presidente dei corsi di laurea in filosofia e scienze filosofiche Arianna Fermani. «Un amico, anche lui manager nel mondo della formazione – ha raccontato – una volta che ha saputo che era mia intenzione di riprendere gli studi in filosofia, mi ha consigliato di iscrivermi qui. Ho trovato un ambiente particolarmente accogliente e familiare».

Cappuccitti ha iniziato il suo percorso professionale all’interno del gruppo Fiat, prima come responsabile del personale di Mirafiori Carrozzeria e successivamente per Fiat Auto China. Ha maturato importanti esperienze professionali ai vertici delle risorse umane in aziende multinazionali di vari settori come Coca Cola, Vodafone, Birra Peroni/Sab Miller. Scrive e tieni corsi di management, leadership, motivazione personale, approccio al mondo del lavoro. «Forse i giovani di questa generazione, rispetto alla mia, sono un po’ più fortunati, perché possono girare il mondo e hanno accesso più facile a tante informazioni. Basti pensare che quando mi sono laureato io non c’era Linkedin e bisognava chiamare l’azienda per avere dei contatti di lavoro. L’unico consiglio che mi sento di dare è di essere curiosi sul mondo che li circonda, di leggere tanto, imparare, mettersi in gioco sempre con spirito critico, mai in polemica».