Furti in un panificio, in un circolo tennis, in una farmacia, in un bar e in una tabaccheria da dove avrebbero portato via soprattutto soldi. Due gli imputati al tribunale di Macerata, uno ha patteggiato 8 mesi, l’altro è stato condannato a 8 mesi. Il processo si è chiuso oggi davanti al giudice Andrea Belli. I furti contestati sarebbero avvenuti, con la complicità di una terza persona, non identificata, nell’entroterra maceratese e a Corinaldo, tra il 12 e il 14 settembre 2021. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Raffaela Zuccarini, i due imputati avrebbero colpito a Muccia, in un panificio (rubati 350 euro) e in una tabaccheria (rubati 250 euro). Poi a Pieve Torina avrebbero rubato 200 euro in una farmacia. Un altro furto (50 euro e tre bottiglie di alcolici) era stato compiuto in un bar si Serravalle, in frazione Fonte delle Mattinate. Il quinto furto contestato era avvenuto in un circolo tennis di Corinaldo, il Corinaldo Asd. Erano stati rubati cento euri, 25 marche da bollo (valore 500 euro). Oggi ha patteggiato otto mesi il 44enne Marco Tomassini di Fermo. Mentre è stato condannato a 8 mesi il 31enne Amer Hachnaoui, marocchino, residente a Fermo.

(Gian. Gin.)