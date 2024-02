Cercavano di contattarlo da 15 giorni, senza mai riuscire ad avere risposta. Man mano che il tempo trascorreva, l’apprensione dei parenti si è fatta sempre più grande perché di lui, tutto a un tratto, non si riuscivano ad avere più notizie. Ecco che allora, inevitabilmente, si è pensato al peggio e così, nella tarda mattinata di oggi, un famigliare dell’80enne ha deciso di allertare il 112.

Sul posto, in un’abitazione nei pressi di via Ascoli Piceno, al Piano, sono accorsi vigili del fuoco, automedica e Croce Gialla.

Il suono delle sirene ha richiamato anche l’attenzione di alcuni vicini di casa che ai soccorritori, effettivamente, hanno riferito che non vedevano l’anziano da tempo. Pronti dunque ad entrare nell’appartamento temendo il peggio, ecco un altro residente con il quale l’80enne si era confidato, riferendo che stava facendo le valige per prendere e partire per l’India senza dire niente a nessuno. Forse, per il timore che qualcuno potesse farlo desistere dall’idea di compiere quel lungo viaggio.

(redazione CA)