E’ morta ieri a 82 anni Paola Ladavas, una vita dedicata alla sue grandi passioni, l’insegnamento e la politica.

Per anni era stata insegnante di geografia economica all’Ite Gentili (allora Ragioneria), era pensionata da tempo. Aveva aderito sin da giovanissima al Partito Comunista, una scelta controcorrente rispetto alla sua provenienza da una famiglia benestante, scelta che ha portato avanti coerentemente per tutta la sua vita, aderendo a Rifondazione Comunista prima per poi passare ai Comunisti Italiani in seguito alla scissione. E’ stata una presenza immancabile a tutti i turni elettorali che hanno interessato Macerata. L’ultima candidatura come consigliere nelle file dei Comunisti italiani nel 2015 quando aveva sostenuto Michele Lattanzi.

Era stata una componente del Cda dell’Ircer: «Era una militante molto attiva – ricorda Alessandro Savi, storico esponente del partito di sinistra – nel Cda dell’Ircer aveva svolto il suo ruolo per un paio di mandati con passione e in modo gratuito. Era sempre disponibile a candidarsi ed è sempre stata in lista alle comunali, dando suo contributo. All’interno del dibattito del partito ha sempre partecipato con passione e competenza, era sempre informata e interessata a questioni internazionali, anche grazie al suo lavoro. Era una persona buona di buon cuore, generosa sempre pronta ad aiutare il prossimo, una bella persona coerente, lineare e onesta e pulita».

Lascia i figli Stefano e Massimiliano, le nuore Rita e Laura, la sorella Elisabetta, i nipoti Lavinia, Christian ed Aurora Sofia, insieme ad amici e parenti tutti. La funzione religiosa verrà celebrata domani, 13 febbraio alle 16.30, nella chiesa parrocchiale Immacolata di Macerata.

