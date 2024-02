di Alessandra Pierini (Foto di Fabio Falcioni)

Il Drago è arrivato danzando sotto la pioggia a Macerata. La speranza è che abbia portato con sé nel capoluogo ma anche ovunque sia possibile l’onestà, l’affidabilità e la calma che lo contraddistinguono. Doti sempre più rare di questi tempi. Ad accompagnarlo per le vie della città rulli di tamburi, un corteo di figuranti e diverse centinaia di partecipanti in festa sotto la pioggia che, come nella passata edizione, ha salutato il Capodanno cinese.

Il maltempo non ha affatto scoraggiato le presenze: in tanti hanno seguito il corteo e si sono fermati ad assistere alle performance all’emiciclo Torri, in piazza Vittorio Veneto e in piazza della Libertà. Tra loro il rettore di Unimc John McCourt, il direttore dell’istituto Confucio Giorgio Trentin e l’assessore del Comune di Macerata Riccardo Sacchi.

La festa, organizzata dall’istituto Confucio, si è quindi trasferita in piazza Mazzini dove la cittadella cinese, ricreata sotto un tendone riscaldato, con un suggestivo ingresso è stata presa d’assalto.

Tantissimi curiosi hanno affollato i diversi stand che consentivano di assaggiare piatti tipici quali il raviolo, gli involtini e il tè, di provare abiti tradizionali, di avere il proprio nome scritto in cinese, di scoprire i giochi della tradizione.

Il tutto tra suggestive luci, musica e colori accoglienti capaci di abbracciare chi arrivava da fuori lasciandosi in un attimo alle spalle la pioggia e il grigiore. Sotto lo sguardo protettivo del Drago.