E’ stata notata nella serata, in un forte stato di agitazione, mentre si trovava nei pressi del McDonald’s di Senigallia. La ragazzina, una minorenne, sembrava essere particolarmente provata e per questo alcuni passanti che si trovavano lungo via Giordano Bruno, preoccupati che potesse esserle accaduto qualcosa di grave hanno allertato i carabinieri.

Sul posto sono intervenute i carabinieri e la polizia locale. Dopo averci parlato, una volta identificata è emerso che la giovane si era allontanata da qualche giorno da una comunità di Macerata e le ricerche erano in corso. Sul luogo è stato richiesto anche l’intervento di un’ambulanza della Croce Rossa. Il personale sanitario ha trattato la minorenne sul posto. I carabinieri hanno successivamente provveduto ad accompagnarla in caserma per procedere poi al riaffidamento nella struttura dalla quale si era allontanata.