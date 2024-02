Il 2024 prosegue all’insegna di nuovi servizi proposti dal gruppo medico Fisiomed. Da oggi la nuova sede, inaugurata lo scorso ottobre a Sforzacosta, è anche centro prelievi per le analisi del sangue. In via Giovanni XXIII infatti due ambulatori sono stati adibiti a punto per effettuare i prelievi.

Una novità importante che completa 360° l’offerta del gruppo guidato da Enrico Falistocco. Il centro prelievi risponde ad una esigenza che la comunità aveva, sarà a disposizione infatti di tante persone del territorio. D’altronde fare le analisi del sangue non solo è un primo passo consigliato per il classico e basilare check-up del proprio corpo, ma può essere forma di prevenzione fondamentale per controllare la tiroide; il livello del colesterolo e i rischi cardiovascolari; lo stato del sistema digerente; diabete e tanti altri aspetti della nostra salute.

L’ambulatorio per i prelievi sarà aperto dal lunedì al venerdì con orario 7.30- 9.30. Potranno recarsi senza prenotazione i privati e coloro che sono in possesso del ticket/ricetta medica. Per chi invece gode dell’esenzione, sarà obbligatorio prenotare. Fisiomed inoltre darà la piacevole possibilità di usufruire della colazione a prezzo scontato, utilizzando il bar Fisiomed Coffee allestito all’interno della nuova moderna e confortevole sede.

Insomma sempre più Fisiomed. A pochi giorni, va ricordato, dall’aver lanciato anche gli esami di risonanza magnetica e tac con mezzo di contrasto. «Dare la possibilità di effettuare analisi del sangue dotandoci di un centro prelievi – afferma l’amministratore di Fisiomed Enrico Falistocco – è per noi motivo di grande soddisfazione e ci fa davvero piacere. Come ho sempre detto il nostro ruolo deve essere complementare a quello della sanità pubblica e cerchiamo di ascoltare i bisogni della comunità. Nostra priorità è migliorare la condizione della collettività aumentando la prevenzione ed eliminando le insicurezze. Il gruppo Fisiomed ha già un ruolo importante sul territorio ma non vuole smettere di investire, migliorarsi ed innovarsi nel territorio, per il territorio».

(Articolo promoredazionale)