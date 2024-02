Un intervento di abbattimento di un cedro nell’area della scuola Cervi di Macerata, abbattimento di altre piante pericolanti, manutenzione del verde in un tratto di via dei Velini. Pubblicate all’albo pretorio del comune di Macerata due determine, a firma del referente dei Servizi tecnici del Comune, l’ingegnere Tristano Luchetti, con l’affidamento a trattattiva diretta degli interventi in questione per un importo di circa ventimila euro totali.

Peraltro l’argomento della maniutenzione del verde pubblico è da tempo al centro di un contenzioso verbale tra il consigliere comunale Democrat Alessandro Marcolini e l’assessore comunale con delega all’ambiente Paolo Renna: il primo chiede di assumere personale alle dipendenze del Comune evitando il ricorso agli incarichi esterni e l’amministratore replica asserendo che il tetto di spesa per il personale lo impedisce. Gli ultimi due impegni di spesa: il primo riguarda l’assegnazione di 9.500 euro complessivi alla dittà Verde Più di Scattolini Edoardo per l’abbattimento di alcune piante pericolanti in alcuni punti della città e di un cedro nella scuola Cervi mentre il secondo concerne l’affidamento diretto alla ditta Alessandrini srl per 11.800 euro della potatura straordinaria di un tratto di centocinquanta metri di vegetazione in via dei Velini.

(l. pat.)