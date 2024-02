Esce di casa mentre è ai domiciliari, arrestato per evasione: patteggia nove mesi e 10 giorni. La sentenza è stata emessa oggi dal tribunale di Macerata. Imputato per evasione Constatin Cocieru, romeno di 42 anni.

L’uomo era ai domiciliari, con braccialetto elettronico, nella sua abitazione di Macerata a seguito di un procedimento per stalking dopo la denuncia presentata dalla sua ex. Aveva l’autorizzazione ad andare al lavoro da lunedì a venerdì. Sabato sera, verso le 20, in un orario in cui sarebbe dovuto restare a casa, è uscito per andare a fare la spesa. E’ stato sorpreso dalla polizia e arrestato.

Stamattina, davanti al giudice Domenico Potetti, si è tenuta la direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto. L’accusa era sostenuta dal pm Emanuela Bruno, mentre il 42enne era difeso dagli avvocati Ivan Gori e Lucia Pettinari. La difesa ha deciso di patteggiare con sospensione condizionale della pena e il 42enne è tornato ai domiciliari.

(redazione Cm)