Nuova ordinanza della Polizia locale di Macerata per regolamentare temporaneamente la circolazione stradale in piazza Nazzario Sauro dove verranno trasferite le bancarelle del mercato settimanale del sabato per consentire il completamento del cantiere stradale di viale Trieste.

Il provvedimento, valido tutti i sabati dal 3 febbraio al 2 marzo, dalle 6 alle 15, prevede in piazza Nazzario Sauro (tutta l’area parcheggio, anche lato residenti) il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito per tutti i veicoli prevenienti da viale Trieste e corso Cairoli eccetto operatori commerciali titolari di concessione in sede fissa o a spunta.

L’ordinanza stabilisce anche che dovrà essere garantita una corsia di marcia di larghezza minima 3 metri per il transito dei mezzi di soccorso e di pubblica utilità in caso di emergenza.