Esce di strada e l’auto si ribalta: una trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 ad Apiro. Più precisamente in località Maccarone. È lì che si sono concentrati i soccorsi di 118 e vigili del fuoco.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione. In base a quanto è stato ricostruito una donna è uscita di strada mentre si trovava alla guida dell’auto. Ha fatto tutto da sola (da chiarire le cause dell’incidente), non ci sono altri veicoli coinvolti. Dopo l’incidente la donna è rimasta incastrata all’interno della sua vettura. La donna è stata estratta dall’abitacolo dai soccorritori. Nel frattempo è intervenuta l’eliambulanza sul posto. L’automobilista ferita è stata caricata sull’elicottero e trasportata all’ospedale regionale in gravi condizioni.