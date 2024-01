Un’altra tragedia ha segnato la giornata odierna, nefasta, di Sant’Elpidio a Mare. Dopo il drammatico incidente costato la vita, questa mattina, a un ragazzo di soli 17 anni, Sant’Elpidio a Mare è di nuovo ammantata da un velo di dolore per la morte di un uomo di 55 anni.

La vittima, Filippo Mattiozzi, almeno stando alle prime informazioni trapelate, si trovava all’interno della sua abitazione, in via Ariosto, poco fuori dal centro abitato del quartiere elpidiense di Cascinare. E purtroppo lì ha perso la vita a seguito di un incendio divampato all’interno della dimora e che sarebbe partito dal camino.

Scattato l’sos, sul posto si sono precipitati i sanitari della Croce azzurra di Sant’Elpidio a Mare, l’automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri. I primi a entrare nella casa sono stati, ovviamente, gli uomini del 115 che si sono subito adoperati per i soccorsi e per domare le fiamme. Con loro anche i sanitari. Si è richiesto l’intervento dell’eliambulanza vista la gravità del caso. Icaro si è posato in un terreno a qualche centinaio di metri di distanza dal luogo della tragedia, ma poco più tardi è ripartito senza nessuno a bordo, dato che ogni tentativo di salvare la vita dell’uomo è risultato vano. Fatali sarebbero state le esalazioni respirate dalla vittima, dato che l’intera abitazione è stata avvolta da una densa nube di fumo.

