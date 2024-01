Prende i soldi delle slot del suo bar e poi simula un furto, condannato barista. La sentenza è stata emessa oggi dal tribunale di Macerata. Imputato di appropriazione indebita, danneggiato e simulazione di reato Renzo Stura, 56enne di Appignano.

I fatti risalgono al 2018. Secondo l’accusa l’uomo, titolare del bar Oasi Drinks di Appignano, avrebbe preso dal suo locale due slot e una macchinetta cambia soldi. Le avrebbe caricate su un furgone, poi le avrebbe aperte molto probabilmente con una smerigliatrice, quindi si sarebbe intascato tutto il contenuto: circa 9.600 euro in contanti. Non prima di aver abbandonato la cambia monete vicino all’argine del torrente Monocchia. L’uomo inoltre, sempre secondo l’accusa, per simulare al meglio il furto avrebbe anche danneggiato la vetrata di ingresso del bar. E poi ha presentato querela ai carabinieri. Sono state proprio le indagini dei militari ad incastrare l’uomo, che così è finito a processo.

Oggi il 56enne si è presentato davanti al giudice Domenico Potetti, difeso dall’avvocato Marco Murru, con l’accusa sostenuta dalla pm Francesca D’Arienzo. Il giudice al termine dell’udienza ha accolto le richieste dell’accusa e ha condannato il barista a un anno e tre mesi.

