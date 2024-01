Scappa con il figlio minorenne e non lo fa più vedere al padre: condannata. La sentenza è stata emessa oggi dal tribunale di Macerata, imputata di sottrazione di minore una donna marocchina di 54 anni.

Tutto è nato dalla denuncia presentata nel 2019 dal padre del ragazzo e marito di lei, un 59enne che vive in un comune dell’entroterra. L’uomo ha raccontato che si erano sposati nel 2002, che nel 2007 era nato il figlio e che lei fin da subito aveva manifestato l’intenzione di tornare in Marocco perché in Italia non si trovava bene. Agli inquirenti ha detto di aver sempre mantenuto economicamente la donna e di aver assecondato le sue richieste, tra cui fare il passaporto italiano al figlio così che potesse andare a conoscere i suoi familiari in Marocco e acquistare una casa a Rabat. Fino al 2011, stando sempre al racconto dell’uomo, sarebbero andati più volte in Marocco tutti insieme per poi far ritorno in Italia.

Nel 2013 il figlio poi era stato iscritto ad una scuola del Maceratese, ma lei, secondo il racconto di lui, non ne sarebbe stata contentata perché non riteneva le scuole italiane all’altezza e avrebbe preferito iscriverlo in istituto privato marocchino. Poco dopo il rapporto tra i due sarebbe precipitato ulteriormente, tanto che avrebbero iniziato a pensare alla separazione. E dall’agosto 2015 la donna non sarebbe più tornata in Italia.

A quel punto lui avrebbe avuto solo contatti telefonici con il figlio. Fino al 2018, quando si sarebbero interrotti anche questi. L’uomo ha infatti denunciato che al numero a cui era solito chiamare per parlare con il figlio in Marocco da un giorno all’altro non avrebbe riposto più nessuno. Così, tramite una ricerca su internet, avrebbe scoperto che il figlio era stato iscritto ad una scuola di Montreal, in Canada.

Oggi la donna è stata condannata dal giudice Domenico Potetti a un anno e sei mesi, con l’accusa sostenuta dalla pm Francesca D’Arienzo. Mentre il padre sta continuando a cercare il figlio attraverso il Consolato.

* Il nome dell’imputata non viene indicato a tutela del figlio minorenne.