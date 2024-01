Il calendario dei rifiuti 2024 non sarà spedito alle famiglie, dovrà essere scaricato dal sito del Comune. E’ la novità introdotta quest’anno dall’amministrazione comunale. L’opuscolo potrà essere scaricato all’indirizzo www.comune.macerata.it/ambiente-e-territorio/rifiuti/raccolta-differenziata/

«Questa scelta – interviene l’assessora all’Ambiente Laura Laviano -, che tiene conto della sempre più diffusa modalità digitale di fruizione delle informazioni, ci consente di limitare il consumo di carta, di risparmiare energia, di ridurre la produzione di rifiuti e di fare economia, in modo da avere qualche disponibilità in più da investire in servizi di maggiore utilità. Si chiederà al gestore di riprendere una campagna informativa nella popolazione magari anche con qualche cartello di facile lettura nei punti di raccolta di prossimità».

In ogni caso, gli utenti che lo desiderano, potranno richiedere e ritirare gratuitamente una copia cartacea del calendario in diversi punti di distribuzione: la portineria degli uffici comunali in viale Trieste e in piaggia della Torre; gli Sportelli InformAmbiente di via Severini, Piediripa, Sforzacosta e Villa Potenza, dove già vengono distribuiti i sacchi per la raccolta dei rifiuti; i Centri di Raccolta di Fontescodella e di Piediripa.