“Il Bosco Caffè Latte” cesserà il 29 marzo l’ attività di bar, ristorazione e vendita di alimentari e ortofrutta in via Santa Lucia a Macerata. Ma questa volta non si tratta della storia di una scelta dettata dalle difficoltà economiche o dal cattivo andamento degli affari. Dopo 11 anni, Luca Torresi e Stefania Mogosanu, coppia unita nella vita e nel lavoro, lascia l’attività per un upgrade. «I due soci lasciano, sia pure a malincuore, un locale ben avviato – fanno sapere gli amici della zona – perché sono stati notati da un’importante organizzazione che recluta personale qualificato per il settore alberghiero di alta fascia, presente nelle principali località turistiche in Italia e all’estero, che ha offerto loro un’interessante opportunità di ulteriore crescita professionale».

E’ vero che il quartiere di Santa Lucia, comunque, perderà un altro pezzo importante e un punto di incontro presente da più di 60 anni, dopo la chiusura il 31 maggio dell’edicola gestita per 18 anni da Daniela Zucconi.

Dopo una prima gestione come caffetteria, i due soci hanno avviato con successo l’offerta gastronomica, facendosi apprezzare ben presto per la genuinità e la varietà dei piatti, preparati solo con prodotti freschi del territorio nell’attiguo locale-cucina (“L’Angoletto di Stefania”).

«La clientela, non solo maceratese- prosegue la nota – del Bosco è andata insomma via via crescendo attratta anche dalle doti umane dei due soci, sempre pronti all’ascolto, alla battuta, alla solidarietà che rincuora, almeno per un attimo, specialmente chi si reca in ospedale per un problema serio di salute proprio o dei propri cari; solidarietà che si è concretizzata particolarmente durante il periodo più cupo della pandemia da Covid-19, con la consegna a domicilio della spesa alle persone anziane e sole del quartiere, accompagnata da una buona parola di conforto».

«Agli amici, ai colleghi commercianti e agli affezionati clienti di Luca e Stefania – si legge in una nota – cui mancheranno moltissimo, non resta che fare loro i più affettuosi e sinceri in bocca al lupo per i nuovi progetti di vita e di lavoro, nella viva speranza che qualcuno ne raccolga al più presto il prezioso testimone umano e professionale, affinché il quartiere di Santa Lucia non venga ulteriormente depotenziato nei servizi e quindi nelle occasioni di incontro tra le persone».