Schianto tra tre auto lungo la provinciale 53 a Pollenza, in località Cantagallo. Due persone sono state portate in ospedale a Macerata, in condizioni non gravi. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di questo pomeriggio.

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, due auto si sono scontrate frontalmente (l’impatto è stato violento e le vetture hanno riportato diversi danni). Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una terza auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza delle auto e di liberare la strada. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate dal 118 all’ospedale di Macerata.