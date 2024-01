Scopre che suo padre, 70 anni fa, aveva aiutato prigionieri ed ebrei durante i mesi terribili della guerra civile. Una sorpresa saltata fuori un po’ per caso quella che in cui si è imbattuto Renzo Borroni, membro del Cda della Fondazione Carima di cui è stato per anni segretario, proprio a ridosso del Giorno della memoria.

Tutto è iniziato con la morte del padre Mario prima (nel 1995) e della madre Luciana poi: riordinando le carte dei genitori ecco saltare fuori una lettera, datata 1944, firmata da Lilly Breitel, un’ebrea di origini polacche che si era stabilita in zona dopo essere stata per molto tempo rinchiusa nei campi di prigionia del Maceratese. Da quella lettera, Borroni ha iniziato le sue ricerche e ha ricostruito la storia di un ventenne che voleva solo fare il carabiniere.

«Mio padre era a Roma, alla caserma Podgora, all’indomani dell’8 settembre 1943 – ricorda Borroni – insieme a molti colleghi, per non cadere prigioniero dei nazisti che arrestavano tutti i militari e in particolare i carabinieri in quanto corpo più vicino alla monarchia, era fuggito rimanendo in clandestinità in città per un mese per poi rientrare di nascosto a Macerata dalla sua famiglia. Rimase clandestino fino ai primi mesi del 1944, quando fu costretto a ripresentarsi e a prendere servizio nell’Arma, a cui, nel frattempo, era stata riaffidata, nelle zone controllate dalla Repubblica Sociale, una sorta di funzione di tutoraggio dell’ordine pubblico. In questa veste mio padre prestò servizio all’ospedale civile di Macerata, per vigilare su prigionieri inglesi e donne ebree cui vi erano trasferiti per delle cure».

Fu proprio tra i mesi di febbraio e giugno 1944 che Mario Borroni ebbe modo di conoscere tantissime donne e uomini cui si rivolse con sentimenti di sincera fratellanza. «Aiutò significativamente gli internati non solo passando notizie e informazioni, ma anche consentendo incontri fra interni ed esterni, fino a favorire uscite giornaliere segrete a coloro che tenevano i contatti con le armate degli Alleati che avanzavano da sud – dice il figlio Renzo – per questi motivi ebbe anche pesanti problemi coi superiori e con le forze nazifasciste».

Tutto cambia con l’avvicinarsi del 30 giugno 1944, la data della liberazione della città di Macerata. «A quel punto mio padre tornò a svolgere i suoi compiti di carabiniere e non ebbe più modo di incontrare le persone con cui aveva condiviso questi avvenimenti – finisce Borroni – solo alcuni mesi dopo, il 15 settembre 1944, scrivendogli tale lettera la signora Breitel si sentì in dovere di dare un riconoscimento ufficiale al comportamento di mio padre definendolo “un patriota” e persona meritevole di profonda gratitudine per il coraggio disinteressato con cui aveva offerto aiuto ed assistenza ai prigionieri che ebbero a che fare con lui. Aiuto che, per molti di loro, significò aver evitato gravi patimenti e ancor di più aver salva la vita».

