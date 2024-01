La Regione Marche ha lanciato un bando per sostenere le Pmi che vogliono innovare i propri prodotti o servizi, rendendoli più sostenibili e digitali. Il bando Pr Fesr 2021/2027 – Bando “Innovazione di prodotto sostenibile e digitale”, può essere richiesto da Pmi marchigiane che operano in uno degli ambiti della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3 2021-2027).

Per essere ammessi al bando, i progetti devono prevedere:

• soluzioni innovative basate sulla “Twin Transition”, ovvero la transizione verso un modello di economia circolare e sostenibile e la digitalizzazione dei processi produttivi;

• l’adozione di adeguate strategie commerciali e di marketing per promuovere il prodotto innovato.

Il bando ha l’obiettivo di rafforzare la competitività delle PMI marchigiane sui mercati nazionali e internazionali.

DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione economica è di 28 milioni di euro, di cui una riserva di 5 milioni di euro è destinata al finanziamento dei progetti presentati da imprese localizzate nei borghi di cui all’art. 3 della legge regionale n. 29/2021.

INTERVENTI AMMISSIBILI

I progetti d’impresa ammissibili dovranno obbligatoriamente contemplare interventi in tutte e tre queste categorie:

A – TRANSIZIONE DIGITALE: innovare i propri prodotti o servizi in modo digitale ampliando e/o ridefinendo la gamma prodotti/servizi. Alcuni esempi: prodotti smart e connessi; tecnologie indossabili; Digital Twin, o gemelli digitali; adozione di soluzioni PLM Product Lifecycle Management e sistemi di Generative Design, etichettatura intelligente per la tracciabilità; collezioni digitali esclusive per gli ambienti virtuali e il metaverso.

B – TRANSIZIONE SOSTENIBILE: innovare i propri prodotti o servizi in modo sostenibile ampliando e/o ridefinendo la gamma prodotti/servizi. Alcuni esempi: passaggio all’uso di materiali rinnovabili di origine sostenibile; aumento della durabilità, riparabilità o riutilizzabilità del prodotto; installazione di sistemi di gestione e monitoraggio dell’energia; installazione di impianti a fonte rinnovabile (autoconsumo).

C – STRATEGIA DI VENDITA: promuovere i propri nuovi prodotti o servizi in modo innovativo. Alcuni esempi: analisi e ricerche di mercato per l’individuazione di nuovi mercati e fornitori; sviluppo e rafforzamento dell’immagine aziendale e/o del brand, con implementazione del sito web aziendale ai fini dello sviluppo di attività di promozione digitale dell’export, cooperazione di temporary export manager e digital export manager e personale aziendale.

INVESTIMENTI AMMESSI

I progetti di investimento devono avere un costo minimo di 25mila euro se realizzati da un’unica azienda (in forma singola), o 100mila euro se realizzati da più aziende insieme (in forma aggregata). Il contributo massimo concesso è di 200mila euro.

«Il presente Bando regionale – commenta Andrea Silvetti, Ceo della 4Energy (www.4-energy.it ) – offre un contributo a piccole e medie imprese. Non è rivolto alle grandi imprese e questo aspetto ne rafforza la connotazione di supporto e ausilio. Gli investimenti di grandi imprese, infatti, implicano l’impiego di un quantitativo economico maggiore che andrebbe a ridurre la disponibilità finanziaria del bando. Senza tralasciare che tali imprese hanno più capacità di autofinanziarsi».

La grande novità, date le traiettorie di innovazione individuate, è l’abbinamento della transizione digitale con la transizione energetica. Un motivo guida per indirizzare verso l’energia sostenibile un alto numero di aziende.

