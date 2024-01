Un autolavaggio era finito sotto sequestro a Piediripa di Macerata per presunte violazioni delle norme in materia di lavoro: assolto il gestore. La vicenda risale al 2020 quando il 22 luglio di quell’anno c’era stato un controllo ad un autolavaggio gestito da un egiziano di 29 anni, Abdel Soliman Mohamed Samir Shebl, residente a Rieti. Secondo l’accusa nell’impianto sarebbe stato impiegato un lavoratore clandestino, e ci sarebbe stata una serie di violazioni: non sarebbe stato nominato il medico competente, non sarebbe stata fatta la formazione sui rischi connessi all’attività d’impresa, sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro.

Non sarebbe stata fatta la formazione adeguata in materia di salute e sicurezza per ciascun dipendente, non sarebbero stati affidati compiti ai lavoratori di tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi anche in rapporto alla loro salute e sicurezza, non avrebbe adottato misure idonee per prevenire incendi, né misure volte alla tutela dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato per la loro sicurezza.

Non avrebbe collocato impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro e in particolare avrebbe omesso di apporre segnali antinfortunistici e di predisporre estintori e non avrebbe predisposto il documento di valutazione dei rischi per formare, informare e valutare lo stato di salute dei lavoratori.

I fatti sono stati accertati il 22 luglio 2020 quando era stato sequestrato l’impianto. La difesa (avvocati Ivan Gori e Antonella Di Leo) ha provato che il lavoratore non era clandestino ma gli era riconosciuto lo status di protezione umanitaria che gli dà diritto a chiedere a questura il permesso di soggiorno. In relazione alle violazioni il Nil il 2 novembre 2020 verificava che erano state regolarizzate (in base a questo c’era stato il dissequestro dell’autolavaggio). Il pm Emanuela Bruno ha chiesto l’assoluzione. Il giudice Roberto Evangelisti ha assolto l’imputato per la particolare tenutità dei fatti contestati.