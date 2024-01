Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 11,30 sull’autostrada A14 all’interno di una galleria tra Pedaso e Grottammare, sulla carreggiata sud. Si è trattato di un tamponamento in cui sono stati coinvolti un camion, una cisterna che trasportava gasolio e tre autovetture.

I soccorsi sono stati immediati ed arrivati sia dal Piceno che dal Fermano (Potes del 118, Croce verde, vigili del fuoco), oltre agli agenti di Polizia autostradale di Porto San Giorgio ed al personale di Autostrade. Da Ancona è partita anche l’eliambulanza ma nessuno dei feriti era in gravi condizioni. Sei le persone coinvolte: 2 sono stati trasportati al pronto soccorso del “Madonna del Soccorso” di San Benedetto, ma solo per dei controlli. In 4 hanno rifiutato di andare in ospedale.

Particolare preoccupazione era destata dall’autocisterna che risultava danneggiata ma senza fuoriuscita del liquido infiammabile.

I vigili del fuoco hanno fatto i dovuti controlli sul mezzo e sono rimasti a presidiare nel caso qualcosa fosse andato storto, mettendo in sicurezza anche gli altri mezzi coinvolti. Nel frattempo, l’autocisterna è stata caricata dal carro attrezzi, ed è arrivata una squadra da Ascoli per scortarla fino al deposito.

Code e rallentamenti, anche dopo la riapertura del tratto: alle ore 13,40 si registravano 6 chilometri di coda tra Fermo e Grottammare. Autostrade: « Entrata consigliata verso Pescara: Grottammare. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Pedaso». La conseguenza è il traffico che si è intasato sulla Statale 16 Adriatica, con i mezzi che procedono quasi a passo d’uomo.

(Ultimo aggiornamento alle alle 14,20)