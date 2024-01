Un’assemblea pubblica per i residenti delle vie interessate dalla maxi ricostruzione dei palazzi in via Pantaleoni a Macerata. A convocarla per domani, giovedì 25 gennaio, alle 21, nella palestra dell’istituto comprensivo Enrico Fermi, in via Pace 2, è il Comune.

«L’assemblea – si legge in una nota – alla quale prenderanno parte anche gli addetti ai lavori – è rivolta ai residenti delle vie Pace, Maffeo Pantaleoni, Zorli e Borgo San Giuliano ed è finalizzata a informare i cittadini in merito all’inizio imminente dei lavori per l’abbattimento dei palazzi di via Zorli e via Maffeo Pantaleoni. Durante l’assemblea saranno affrontate, insieme alla cittadinanza, le questioni relative alla gestione della viabilità e della sosta nelle aree che saranno oggetto dei lavori e nelle zone limitrofe».