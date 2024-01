Marito e moglie rapinati al sottopassaggio dei Giardini Diaz di Macerata, rinviato a giudizio un 27enne tunisino. L’udienza si è svolta oggi davanti al giudice Giovanni Manzoni del tribunale di Macerata. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Rita Barbieri, i fatti sarebbero avvenuti nella notte del 23 gennaio del 2022.

Quel giorno il 27enne Khaled Baazaaoui, tunisino, domiciliato a Macerata, insieme ad un complice per cui si procede separatamente (in un primo momento sembrava fosse minorenne, poi si è scoperto non lo era) avrebbe avvicinato una donna che si trovava insieme al marito al sottopassaggio dei i Giardini Diaz che porta in centro. Lei sarebbe stata afferrata per i cappelli e strattonata fino a farla cadere a terra. Intanto l’uomo sarebbe stato minacciato con una bottiglia di vetro rotta (questo lo avrebbe fatto il complice dell’imputato) e gli sarebbe stato detto di non intervenire in difesa della moglie. Poi il 27enne avrebbe preso il cellulare della donna, un iPhone 13 pro. Questo il fatto per cui Baazaaoui è finito sotto accusa al tribunale di Macerata. L’imputato è difeso dall’avvocato Olindo Dionisi.

(Gian. Gin.)