Controllati alla stazione di Macerata dagli agenti della Squadra mobile, un 23enne nigeriano denunciato per spaccio di droga. I poliziotti hanno svolto dei controlli antidroga in città, nelle zone più a rischio, e hanno fermato, alla stazione, due giovani nigeriani di 31 anni e di 23 anni. I due giovani sono stati perquisititi e il 23enne è stato trovato con due involucri che contenevano hashish e eroina. Inoltre aveva 150 euro in banconote di piccolo taglio. Al termine degli accertamenti è scattata la denuncia.