Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo organizza il convegno dal titolo “Il credito alle imprese e la sostenibilità”, in programma venerdì alle 17.30 nella sala Meeting della sede di Macerata (piazzale Rodolfo Tambroni Armaroli, 1). L’appuntamento vede la collaborazione di Banca d’Italia, Abi Marche, Confidi Uni.Co, Camera di Commercio delle Marche, Fondazione Symbola e la partecipazione di Lucia Albano, sottosegretaria al ministero dell’Economia. «Nel corso dell’appuntamento – spiega Confartigianato – si ragionerà con attenzione sul nuovo modo di fare impresa, che nel suo cambiamento sta imponendo una visione sempre più concentrata anche sul benessere sociale ed ambientale: un’attitudine contemporanea e multidisciplinare, che richiede conoscenze profonde che abbracciano il diritto societario, quello ambientale e la tutela dei diritti umani. Questo orizzonte ha modificato profondamente il dialogo tra il mondo della finanza e quello dell’economia reale, dove l’impegno di un’azienda in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica diventa un asset di solidità per buyer e potenziali investitori».

Il convegno vedrà i saluti istituzionali del prefetto di Macerata, Isabella Fusiello, del direttore della sede di Ancona della Banca d’Italia Maurizio Cannistraro, del presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini e di Enzo Mengoni, presidente territoriale Confartigianato. Quindi, ci saranno gli interventi di: Sabrina Ferretti (Referente educazione finanziaria Banca d’Italia delle Marche) sull’importanza dell’educazione finanziaria; Paolo Mariani (Direttore Confidi Uni. Co.) sulle dinamiche e previsioni del credito; Giuseppe Marco Litta (Presidente Commissione ABI Marche) sulla sostenibilità nell’accesso al credito; Fabio Renzi (Segretario generale Symbola) sulla sostenibilità e competitività; Anselmo Olivieri (Ceo Olians Plast srl) che porterà la sua testimonianza, parlando di sostenibilità d’impresa come motore di transizione. Le conclusioni saranno affidate all’onorevole Albano. Coordinerà l’evento Giorgio Menicheli, segretario generale Confartigianato. Ingresso libero e possibilità di iscriversi all’incontro sul sito www.confartigianatoimprese.org