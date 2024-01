«Si è svolto nella sala consiliare della Provincia di Macerata l’incontro tecnico con i rappresentanti delle scuole del territorio per parlare di orientamento scolastico». Ad annunciarlo l’Ente in una nota. «Dopo i saluti della consigliera provinciale delegata alla Rete Scolastica, Laura Sestili, è stata Paola Paolinelli del Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport della Regione Marche, a illustrare l’avviso pubblico “Reti territoriali per l’orientamento”, finanziato dalla Regione con risorse pari a tre milioni di euro a valere sul Po Fse+ 2021/2027», si legge nel comunicato.

Per le aree nel territorio di Macerata, la Regione Marche finanzia quattro progetti per un totale di 690mila euro. «Dopo aver portato i saluti dell’assessore Chiara Biondi e della dirigente del settore, Immacolata De Simone, Paolinelli ha illustrato i punti salienti dell’avviso pubblico ai numerosi rappresentanti delle istituzioni scolastiche presenti – si sottolinea nella nota -. “Reti territoriali per l’orientamento” ha la finalità di valorizzare l’orientamento come processo condiviso e unitario tramite la creazione di reti di scuole e la co-progettazione didattica tra i docenti, tale da potenziare l’offerta di orientamento sul territorio e rafforzare il raccordo tra i cicli di istruzione.

Destinatari di questo intervento sono gli studenti, della secondaria di I grado e di II grado, le famiglie dei più giovani che sono alle prese con la scelta della scuola superiore, nonché gli insegnanti delle scuole che aderiscono ai diversi progetti. Si tratta di una progettualità a forti caratteri innovativi e la presenza di numerose scuole ha permesso di individuare quali possono essere i punti critici e le ipotesi di linee di azione che potrebbero essere sviluppate nelle diverse proposte progettuali, anche con il supporto di strutture formative accreditate».