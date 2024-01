Il laboratorio di analisi cliniche ProAvis di Macerata promuove l’incontro “Antibiogramma – Criteri interpretativi Eucast e multiresistenze” invitando tutti i medici di medicina generale giovedì 25 gennaio dalle 18 alle 20 nella nuova sede in via Ghino Valenti 51. Il programma è così sviluppato: Linee guida Eucast, Mic, Breakpoint clinici, Regole di refertazione Eucast, Principali meccanismi.

«L’incontro è realizzato da ProAvis in collaborazione con Biomerieux Italia, leader mondiale nel campo della microbiologia e diagnostica in vitro – ha affermato Alessandro Rapanelli, responsabile ProAvis Macerata – . Due specialists, la dottoressa Irene Predazzi e il dottor Felice Tinari, ci parleranno delle problematiche recenti che riguardano un argomento purtroppo fin troppo conosciuto in ambito nazionale, cioè le resistenze e le multiresistenze in farmacologia. Questo mini convegno è stato pensato per sensibilizzare al tema i medici di base della provincia, con i quali abbiamo un rapporto diretto grazie alle 11 sedi sul territorio. Sarà anche un’occasione per far conoscere la nostra nuova sede ai medici, non abbiamo fatto un’inaugurazione vera e propria avendo aperto durante la pandemia, ma ne siamo molto orgogliosi sia per la struttura sia per i macchinari all’avanguardia di cui possiamo avvalerci. È stato un investimento importante per Macerata e la provincia. Quest’anno festeggiamo i 50 anni di attività, stiamo pensando ad un evento in autunno per ringraziare tutti i pazienti e i professionisti».

ProAvis Macerata si trova in via Ghino Valenti 51. Per informazioni si può chiamare il numero 0733 262019 o scrivere una email all’indirizzo [email protected]. Visitate il sito www.proavis.it per scoprire tutti i servizi di laboratorio.

