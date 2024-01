Il loro primo sì lo avevano pronunciato nel lontano 15 gennaio 1964. Da allora Lidia Malatino e Marino Lillini hanno continuato a scegliersi tutti i giorni per 60 anni.

Una storia d’amore nata nella campagna appignanese e sugellata dal matrimonio nella Basilica della Santa Casa di Loreto: stessa location scelta per celebrare le nozze di diamante, domenica scorsa, circondati dall’affetto di parenti e amici. Nei loro occhi l’emozione di quando, quasi 29enne lui e appena 19enne lei (tra l’altro il 15 gennaio è il suo compleanno) avevano attraversato per la prima volta il santuario mariano. Una vita intera dedicata al lavoro, ai due figli gemelli, Carlo e Gino e alle tre nipoti, Bianca, Veronica ed Emma, Lidia e Marino hanno tagliato un traguardo importante e sempre più raro. I “novelli sposi” hanno poi condiviso un pranzo con gli invitati in un ristorante di Appignano. Per loro volontà nessun regalo di nozze, ma una raccolta fondi da destinare in beneficenza.